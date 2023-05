Dillingen

vor 49 Min.

Päckchen mit fast 1,5 Kilo Gras: Mann aus dem Kreis Dillingen steht vor Gericht

Plus Ein Mann ist angeklagt, weil eine "nicht geringe Menge" Cannabis zu ihm nach Hause geliefert werden sollte. Im Prozess spielt auch das Trainingsgelände des FC Gundelfingen eine Rolle.

Von Christina Brummer

Es gibt kaum etwas, das man online nicht bestellen kann. Aber: Nicht alles, was man im Internet erwirbt, erreicht einen auch jedes Mal. So erging es einem 34-Jährigen aus dem Kreis Dillingen. Statt der Ware kam die Polizei. Später folgte eine Anklage wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln. Wie sich vor Gericht herausstellt, ist der wahre Adressat des Päckchens jedoch ein anderer. Es geht immerhin um knapp 1,5 Kilo Gras.

Die Menge an Cannabis ist jedoch nicht das Einzige, was den 34-Jährigen nun auf die Anklagebank des Dillinger Amtsgerichtes gebracht hat. Ihm wird auch der Erwerb von Betäubungsmitteln in 25 Fällen vorgeworfen. Doch es wird klar, der eigentliche Drahtzieher ist ein anderer: Auch er ist an diesem Tag im Gericht, allerdings als Zeuge geladen, gegen ihn läuft ein separates Verfahren. Deshalb macht der junge Mann von seinem Schweigerecht Gebrauch. In der Verhandlung räumt der Angeklagte die Vorwürfe dagegen ein. Er habe über einen Mittelsmann immer wieder Marihuana bei dem Mann gekauft.

