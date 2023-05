Dillingen

Palmen, Strand und Cocktails: Kurzurlaub über Dillingens Dächern

Der "Stadtstrand" Dillingen ist in die neue Sommersaison 2023 gestartet.

Plus Seit vier Jahren gibt es den "Stadtstrand" in Dillingen - ein Lokal unter freiem Himmel auf einer XXL-Dachterrasse. Chef Manuel Ninic hat für den Sommer 2023 neue Ideen.

Schnell ans Meer fahren, ein kühles Getränk trinken und einfach die Seele baumeln lassen? Ja, das wünschen wir uns doch alle. Am liebsten so oft wie möglich. Problem: Vom Landkreis Dillingen aus zum nächsten Sandstrand braucht es durchaus ein wenig Geduld. Obwohl? Stimmt nicht. Zumindest würde Manuel Ninic vermutlich vehement widersprechen. Denn: "Wer zu uns kommt, der hat ein wenig Kurzurlaub", sagt er lachend.

Der 36-Jährige ist der Inhaber vom Dillinger "Stadtstrand" - so der Name seines Event-Lokals hoch oben über den Dächern der Großen Kreisstadt. Vor vier Jahren hat er das Projekt Strand-Gastronomie gewagt. Vor wenigen Tagen ist er mit seinem Team in die Sommersaison 2023 gestartet. Mit neuen Ideen - und noch mehr Urlaubsflair, wie er sagt.

