Papiertonne in Dillinger Praxis brennt

Die Feuerwehr Dillingen musste trotzdem ausrücken und helfen.

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr wurde eine brennende Papiertonne vor einer Zahnarztpraxis in der Königstraße festgestellt. Durch einen Zeugen wurde versucht den Brand mittels Wassereimer und Feuerlöscher zu ersticken, dies gelang jedoch nicht, so dass die Feuerwehr Dillingen letztendlich den Brand löschte. Zu einem größeren Sachschaden kam es durch das rechtzeitige Einschreiten dabei nicht. (pol)

