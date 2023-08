Parkrempler in Dillingen: Wer hat etwas beobachtet?

Ein Auto, das auf einem Supermarkt in Dillingen geparkt war, ist angefahren worden. Der Verursacher ist abgehauen.

Am Montag zwischen 5 und 10.20 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Georg-Hogen-Ring in Dillingen ein gelber Fiat Panda an der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Schaden wird mit rund 1100 Euro angegeben. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)