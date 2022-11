Party in Dillingen: Jugendliche durchwühlen Schlafzimmer

Die jungen Leute haben Schmuck und Bargeld geklaut. Die Dillinger Polizei ermittelt.

17-jährige Jugendliche haben sowohl am Samstag als auch am Sonntag in der Wohnung der Eltern in Dillingen eine große Party organisiert. Im Nachgang stellten die Eltern nun fest, dass ein oder mehrere Gäste der Veranstaltung unbemerkt ein Schlafzimmer durchwühlten und es zur Entwendung eines Geldbetrages im niedrigen vierstelligen Bereich gekommen ist.

Zeugen sollen sich bei der Dillinger Polizei melden

Zusätzlich stellte sich heraus, dass auch Schmuckgegenstände entwendet wurden. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt daher wegen des Verdachts des Diebstahls. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)