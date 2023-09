Partynacht in Dillingen endet mit Faustschlag

Zwei junge Leute sind bei Nacht in Dillingen heftig aneinander geraten.

Ein 22-Jähriger und ein 23-Jährigen sind in der Nacht auf Samstag in der Königsstraße in Dillingen aus unbekannten Gründen in einen Streit geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung verpasste der Jüngere dem Älteren mit der Faust einen Schlag ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Rund zwei Promille Alkohol

Beide waren zuvor gemeinsam feiern und hatten Alkoholwerte von rund zwei Promille. Der Geschädigte musste nach der Auseinandersetzung nicht weiter behandelt werden und konnte selbstständig nach Hause gehen. (AZ)