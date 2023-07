Dillingen

Pfarrers-Ehepaar Peiser verlässt Dillingen nach nicht einmal einem Jahr

Plus Christian und Gerhild Peiser wechseln "aus persönlichen Gründen" nach Bayreuth. Eigentlich wollten sie in Dillingen alt werden.

Von Berthold Veh

Ein inspirierendes Katharinenfest hat die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Dillingen am Sonntag erlebt. Viele Menschen feierten den Gottesdienst im Freien unter den Bäumen neben der Katharinenkirche mit. "Überrascht von Freude", so lautete das Thema. Nachgespielt wurde die Hochzeit zu Kana, bei der Jesus laut den Evangelien sein erstes Wunder wirkte und Wasser in Wein verwandelte. Am Ende des Gottesdienstes gab es allerdings eine Ankündigung, die viele Gläubige keinesfalls freudig überraschte. Der Gottesdienst, bei dem das Pfarrers-Ehepaar Peiser verabschiedet werde, finde am Sonntag, 6. August, nicht am Vormittag, sondern am Nachmittag um 17 Uhr statt.

Nicht nur ein Gottesdienstbesucher fragte sich, ob er denn recht gehört habe. "Die Peisers sind doch gerade erst gekommen, und jetzt gehen sie schon wieder", lautete der Kommentar des Dillingers. Nicht einmal ein Jahr ist es her, dass die neuen Seelsorger in Dillingen willkommen geheißen wurden. Pfarrer Christian Peiser bestätigte vor Ort auf Nachfrage den Sachverhalt. "Wir werden Dillingen aus persönlichen Gründen verlassen", teilte Peiser mit. Weitere Details nannte der Pfarrer auf Nachfrage nicht. Das Stillschweigen über die konkreten Gründe sei mit dem Kirchenvorstand so vereinbart worden. Christian und Gerhild Peiser werden von Dillingen nach Bayreuth wechseln.

