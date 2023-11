Dillingen

16:52 Uhr

Photovoltaikanlage auf dem Dillinger Sailer-Gymnasium kostet 117.000 Euro

Plus Über den Sinn der Anlage wurde viel diskutiert. Ein Elektrobetrieb aus Lauingen baut die PV-Fläche nun aufs Dach der Schule. Und das Landratsamt bekommt Wallboxen.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Photovoltaik auf dem Sailer-Gymnasium-Dach - Ja oder nein? Diese Frage köchelte lange vor sich hin. Bereits bei der Planung des Millionenprojekts ist laut dem ehemaligen Schulleiter Kurt Ritter über eine Solarfläche auf dem großen Dach gesprochen worden. Der Bau war bereits begonnen, da hatte die Klima-AG der Schule die Idee, eine Art Petition an den Landrat zu schreiben. Er möge sich doch für die Anlage einsetzen. Sowohl der damalige Landrat als auch Schulleiter sind inzwischen im Ruhestand. Mitte dieses Jahres, der Bau war inzwischen recht weit fortgeschritten, herrschte noch immer keine Klarheit. Der neue Landrat, Markus Müller, beauftragte schließlich ein Planungsbüro, das sechs Varianten für eine mögliche Anlage auf dem Gymnasium präsentierte. Entschieden hat man sich für die Minimallösung. Die wird nun sogar günstiger als geplant, wie diese Woche bei der Kreisausschuss-Sitzung bekannt wurde.

Dass der Kreis nicht gerade in Geld schwimmt, war dem Schulleiter bewusst. Im Juli gab es für das Anliegen der Schule und ihrer Schülerinnen und Schüler jedoch im Kreistag gute Nachrichten: Die Anlage kommt. Eine PV-Fläche für 117.597 Euro hat der Landkreis bereits Ende September bei einer Lauinger Elektrofirma in Auftrag gegeben. Die Vergabe war in nicht öffentlicher Sitzung des Kreisausschusses beschlossen und in der vergangenen Sitzung des Gremiums bekannt gegeben worden. Der ehemalige Schulleiter, der die Anlage gern noch in seiner Zeit am Sailer-Gymnasium gesehen hätte, hat sie somit knapp verpasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen