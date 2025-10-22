Pilgerwanderung von Dattenhausen nach Dillingen

Bei sonnigem Herbstwetter pilgerten junge und ältere Menschen mit und ohne Behinderung durch Felder und Wiesen von Dattenhausen nach Dillingen. Die Wallfahrt stand unter dem Zitat von Johann Evangelist Wagner: „Wer die Gegenwart gewinnt, hat auch die Zukunft nicht zu fürchten.“ Seelsorgereferentin Margit Rapp gab unterwegs geistliche Impulse, die dazu einluden, den Augenblick bewusst wahrzunehmen, die Gegenwart nach besten Kräften gut zu gestalten und als Grundlage für die Zukunft zu begreifen.

Icon vergrößern Wecker mit der Aufschrift "jetzt". Foto: Margit Rapp Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wecker mit der Aufschrift "jetzt". Foto: Margit Rapp

Nach rund vier Stunden erreichte die Gruppe die Christkönigskirche in Dillingen, wo Pfarrer Rainer Remmele den Abschlussgottesdienst mit dem Gedanken einstimmte: „Der beste Moment ist jetzt!“ Dazu packte Fabian, ein junger Bewohner von Regens Wagner Dillingen, spannungsvoll einen Wecker mit der Aufschrift „jetzt“ aus einer roten Geschenkebox aus. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Gruppe „Spontan“ schwungvoll begleitet. Um das Motto der Wallfahrt in den Alltag mitzunehmen und sich der Kraft der Gegenwart bewusst zu bleiben, erhielten alle Besucherinnen und Besucher eine modern gestaltete Klappkarte mit der Aufschrift „JETZT“. Bei einem Stehimbiss mit süßen Brötchen und Getränken klang der Tag der Regens-Wagner-Gemeinschaft in fröhlicher und zufriedener Atmosphäre aus.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!