Pkw-Anhänger löst sich in Dillingen von Kupplung und prallt gegen Auto

Die Polizeiinspektion Dillingen meldet drei Verkehrsunfälle, die sich am Donnerstag im Landkreis ereignet haben.

Eine 86-jährige Autofahrerin hat laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 9 Uhr bei Lauingen beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Staatsstraße 2025 auf die Kreisstraße DLG 42 (Kreisverkehr Mausefalle) einen bereits im Kreisel befindlichen Wagen eines 45-Jährigen übersehen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Förderschnecke ragt in den Gegenverkehr

Zu einem weiteren Unfall kam es am Donnerstag gegen 9.50 Uhr bei Bachhagel, als sich eine Förderschnecke, die sich auf einem landwirtschaftlichen Anhänger befand, löste und in den Gegenverkehr ragte. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der Landwirt die Staatsstraße 2025 zwischen Bachhagel und Wittislingen. Dabei kollidierte die Schnecke mit einem entgegenkommenden Lkw und beschädigt das Führerhaus und den Aufbau. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 5000 Euro an.

In Dillingen löste sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr ein Pkw-Anhänger von der Kupplung eines Kleintransporters, als der 33-jährige Fahrer den Georg-Schmid-Ring befuhr. Der Anhänger rollte auf die Gegenfahrbahn, wo er gegen ein entgegenkommendes Auto stieß. Am Wagen entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. (AZ)