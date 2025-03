Pleitegeier überm Kinderzimmer

Was bedeutet es für ein Kind, arm zu sein? Dieser Frage versuchte das Theaterstück „Pleitegeier“ auf den Grund zu gehen, das der Theaterpädagoge Jean-François Drożak mit der Mittel- und Oberstufentheatergruppe des Dillinger Sailer-Gymnasiums inszenierte. 39 weiße Kugeln zieren die Schulbühne, jede von ihnen steht für 10 Euro, 390 Euro hat Lisas alleinerziehende, kranke Mutter damit monatlich für ihre Tochter zur Verfügung. Und die müssen reichen, zum Beispiel für Nahrung und Kleidung, Körperpflege und Schulmaterial, Strom und Handytarif, Reparaturen und Verkehrsmittel. Da wird es zur finanziellen Herausforderung, wenn Lisa sich modische Schuhe wünscht, ihre Mitschüler gemeinsam ins Kino oder in der Mittagspause ins Fast-Food-Restaurant gehen. So bleibt ihr nur, sich von den Freunden zurückzuziehen und Desinteresse zu heucheln, um ihre Armut zu vertuschen. Eine Sackgasse? Nein, denn Lisas Umfeld erkennt die wahren Hintergründe für ihr Verhalten und Lisa selbst ist kreativ: Gemeinsam mit ihren Freunden bastelt sie individuelle Schulhefte, kaputten Puppen, dem Geschenk einer Nachbarin, werden neue Frisuren verpasst. Und warum nicht kostengünstig mit der Klasse picknicken, statt ein Restaurant zu besuchen? Auch wenn die Unterstufenschüler im Publikum Lisas weiße Geldkugeln erschreckend rasch schwinden sehen, erfüllt am Ende der Vorstellung ein Meer bunter Bälle den Theatersaal. Diese stehen für die Phantasie der Kinder, die sich vermehrt, wenn man sie versprüht. Lisa lebt zwar weiter in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen, kann aber trotzdem glücklich sein. Die Zuschauer sind begeistert und nachdenklich zugleich. „Viele von uns wissen gar nicht zu würdigen, was sie alles haben“, meint ein Junge. Die Kinder haben gelernt, vorsichtig zu schauen, wie man armen Kindern helfen kann, statt mit dem Finger auf sie zu zeigen. Das ist ganz im Sinne des Rotary Clubs Dillingen, der das Theaterprojekt finanziert hat und dem Grundwerte wie Freundschaft besonders am Herzen liegen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.