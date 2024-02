Polizei Dillingen findet 60-Jährigen betrunken hinter seinem Auto

Zeugen beobachten einen Mann, der zwischen Dillingen und Steinheim Schlangenlinien fährt. Sie verständigen die Polizei. Die macht die kuriose Entdeckung.

Als Schlangenlinienfahrer ist bei der Polizei Dillingen am Samstagmittag ein Auto gemeldet worden, das von Steinheim in Richtung Dillingen unterwegs war. Über das Kennzeichen konnte von der Streife der Dillinger Inspektion die Anschrift des Halters ausfindig gemacht werden. Die gehört zu einem 60-Jährigen. An seiner Adresse trafen die Beamten den Mann schließlich auch an.

Mann mit zwei Promille und "Gleichgewichtsstörungen" in Dillingen

Nur anders, als erwartet. Sie fanden den Mann hinter seinem Auto liegend. "Die von ihm angegebenen Gleichgewichtsstörungen könnten eventuell mit den knapp zwei Promille in Einklang gebracht werden, die ein Vortest ergab", heißt es im Polizeibericht. Eine Blutentnahme mit entsprechender Anzeige sei die entsprechende Konsequenz gewesen, der Führerschein sei vor Ort sichergestellt worden. (AZ)

