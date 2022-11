Polizei ermittelt 79-Jährigen nach Unfallflucht in Dillingen

Ein Senior hat in Dillingen ein Auto angefahren. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Der Mann suchte dennoch das Weite.

Ein 79-Jähriger war am Donnerstag gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto in der Dillinger Königstraße unterwegs und parkte in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand ein. Dabei streifte er nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrzeug die Frontstoßstange eines geparkten Autos.

Die Polizei leitet ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein

Ein 64-jähriger Mann aus Syrgenstein beobachtete den Vorfall und sprach den Mann auf den verursachten Schaden an. Der 79-Jährige entfernte sich aber laut Polizeibericht nach Begutachtung des Schadens von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Durch einen Hinweis des Zeugen konnte der Senior ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.