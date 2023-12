Polizei ermittelt nach drei Fällen von Unfallflucht in Dillingen

Auf Parkplätzen vor Märkten in Dillingen sind in den vergangenen Tagen drei Autos angefahren worden. Die Verursacher begingen Fahrerflucht.

Bei der Dillinger Polizei wurden am Montag drei Fälle von Unfallflucht anzeigt. Am Samstag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts im Dillinger Kasernplatz beim Rangieren gegen die linke hintere Fahrzeugseite einen geparkten grauen Opel Astra. Nach dem Aufprall entfernte sich der Unbekannte laut Polizei unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Am Opel entstand Unfallschaden von etwa 500 Euro.

Unbekannter fährt gegen Fahrzeugfront des geparkten Wagens

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag zwischen 11 und 11.30 Uhr einen grauen Toyota Yaris. Der Wagen war auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Donauwörther Straße in Dillingen geparkt. Der Unbekannte fuhr gegen die linke Seite der Fahrzeugfront des geparkten Autos und flüchtete anschließend vom Unfallort. Er hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro.

Die Dillinger Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein weiterer Fall von Unfallflucht ereignete sich am Montag zwischen 13.45 und 14.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Dillinger Rudolf-Diesel-Straße. Dort fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen die linke Fahrzeugseite eines geparkten roten Hyundai i20 gefahren und verursachte so einen Unfallschaden von rund 1000 Euro. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, beging der Unbekannte Unfallflucht. Die Polizeiinspektion Dillingen hat in allen drei Fällen Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)