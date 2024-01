Polizei ermittelt nach Einbruch in Dillinger Behindertenwerkstatt

Am Wochenende ist in ein Gebäude von Regens Wagner eingebrochen worden. Der oder die Täter waren offenbar gezielt auf der Suche nach Bargeld.

Aufgebrochene Schließfächer, ein geknackter Safe: Ein oder mehrere Täter haben in einer Behindertenwerkstatt in Dillingen ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Laut Regens-Wagner-Leiter Stefan Leser brachen die Unbekannten eine Tür auf und verschafften sich Zutritt zu den Verwaltungsräumen der Behindertenwerkstatt. Dort brachen sie Schließfächer und Schränke auf und rissen den hausinternen Tresor heraus.

"Offenbar hatten sie es auf Bargeld abgesehen", sagt Leser. Denn andere Unterlagen, Kfz-Papiere und Ähnliches hätten die Täter nicht interessiert. Ein solcher Einbruch in eine Werkstatt sei noch nicht vorgekommen, so Leser. Der Betrieb in der Werkstätte laufe zwar weiter, trotzdem habe am Montag Ausnahmezustand geherrscht. "Da war an Arbeiten nicht zu denken", sagt Leser. Die Polizei war mit mehreren Kräften vor Ort und untersuchte den Tatort.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Mittwoch meldet das Präsidium in Augsburg den Einbruch. Demnach muss sich die Tat zwischen Freitag, 26. Januar, 17.30 Uhr und Sonntag, 28. Januar, 10.30 Uhr, ereignet haben. "Es entstand ein Beute- und Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich", teilt Polizeihauptkommissar Markus Bommler mit. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Telefon 09071/560 um Hinweise. (chbru)

