Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Am vergangenen Mittwoch hat ein 22-jähriger Geschädigte sein Auto am rechten Fahrbahnrand Am Lustgarten 10 zwischen 14 Uhr und 15 Uhr geparkt. Als er zu seinem Pkw, zurückkehrte, stellte er an der linken Fahrzeugseite einen frischen Unfallschaden fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den Pkw des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seiner gesetzlichen Pflicht als Verursacher eines Verkehrsunfalls nachzukommen und Angaben über seine Personalien und Art der Unfallbeteiligung zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Dillingen (09071/56-0) zu wenden. (AZ)

