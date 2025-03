Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Dillingen

Die Polizei Dillingen ermittelt nach einer Unfallflucht. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch. Gegen 13 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Johannes-Scheiffele Straße in Richtung Hausener Straße. Ein bisher unbekannter Fahrer eines entgegenkommenden silbernen Ford C-Max beschädigte den linken Außenspiegel an seinem Fahrzeug. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Laut Zeugenaussagen hat der unfallflüchtige Fahrer des Ford C-Max dunkle kurze Haare, eine rundliche Gesichtsform und ist mittleren Alters. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56-0 entgegen. (AZ)