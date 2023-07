Polizei ermittelt nach zwei Fällen von Unfallflucht in Dillingen

Ein Unbekannter ist in Dillingen gegen einen Baum, einen Leitfposten und ein Verkehrsschild gefahren. Er suchte anschließend das Weite.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen hat am Sonntag gegen 12 Uhr in der Lauinger Straße in Dillingen mehrere Beschädigungen nach einem Verkehrsunfall festgestellt. Ein bisher noch nicht ermittelter Unfallverursacher war dort mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße abgekommen, kollidierte mit einem Baum und beschädigte im weiteren Verlauf einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild.

Anstatt die Schäden zu melden, beging der Unbekannte Unfallflucht. Die Höhe des Gesamtschadens muss noch ermittelt werden.

Auf Parkplatz beim Eichi wird ein Renault angefahren

Bereits am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), zwischen 15 und 18 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Eichwaldbads in Dillingen gegen einen geparkten schwarzen Renault Captur. Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Am Renault verursachte der Unbekannte einen Streifschaden vorne rechts. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)