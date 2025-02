Polizei erwischt Autofahrer mit Drogen in Dillingen

Ein 27-jähriger Autofahrer war am Mittwoch in Dillingen unter Drogeneinfluss unterwegs. Gegen 17 Uhr stoppte eine Zivilstreife der Dillinger Polizei den Autofahrer in der Straße „Am Galgenberg“. Ein Drogenschnelltest bestätigte einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum. Bei der darauffolgenden Durchsuchung fanden die Beamten im Wagen des 27-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel auf und konfiszierten das Rauschgift.

Zur Unterbindung einer Weiterfahrt stellten die Polizisten den Zündschlüssel des Wagens sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz und wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 27-Jährigen. (AZ)