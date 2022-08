Polizei erwischt Mann auf E-Scooter mit selbst gebastelten Papier-Kennzeichen

Einen 30-Jährigen auf einem E-Scooter in Dillingen hat die Polizei wegen eines gebastelten Kennzeichens angehalten. Sie fanden auch Drogen und verbotene Waffen bei ihm.

Die Polizei hat am Samstag gegen 19.30 Uhr in Dillingen einen Mann mit einem selbst gebasteltem Kennzeichen erwischt. Den Beamten zufolge hatte er das Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter mehr oder weniger professionell selbst mittels Papier und Stift hergestellt. Bei ihm wurden zudem Drogen und verbotene Waffen gefunden. Weil er drogentypische Anzeichen aufwies, kam es zu einer Blutentnahme. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen. (AZ)