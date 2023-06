Polizei erwischt zwei Männer beim Kiffen

Der Geruch macht die Beamten in Dillingen darauf aufmerksam.

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes in der Dillinger Innenstadt am Dienstag gegen 10 Uhr wurden Beamte wegen Marihuanageruch auf eine 33-Jährige und einen 71-Jährigen aufmerksam, die vor einer Wohnung eines Wohnblocks standen und einen Joint rauchten. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten in der Wohnung der 33-Jährigen und ihres Bekannten weitere Betäubungsmittelutensilien sowie geringe Mengen an Marihuana. Gegen beide wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)