Polizei findet bei Kontrolle auch Drogen

Ein 33-jähriger Mann verstößt gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am Donnerstag wurde gegen 18.30 Uhr ein 33-jähriger Mann in Bahnhofsnähe in Dillingen einer Personenkontrolle unterzogen. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte schließlich eine geringe Menge an Marihuana sowie Drogenutensilien festgestellt werden.

Durchsuchung der Dillinger Wohnung

Daraufhin wurde eine Wohnungsnachschauveranlasst. Auch dort fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)