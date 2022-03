Polizei findet bei Kontrolle eines Mannes in Dillingen verbotenes Messer

Die Polizei hat bei einer Kontrolle eines 21-jährigen in Dillingen ein verbotenes Messer gefunden. Ein Autofahrer fährt in Schlangenlinien und verweigert den Alkoholtest.

Bei einer Verkehrskontrolle eines 21-jährigen Autofahrers in Dillingen haben Beamte der Polizeiinspektion am Sonntag gegen 1 Uhr ein verbotenes Einhandmesser im Handschuhfach gefunden. Da der Mann keinen berechtigten Grund für das Führen des Messers vorbringen konnte, wurde es sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun nach Angaben der Polizei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Mann fährt in Dillingen in Schlangenlinien

Am Samstag gegen 23 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei gemeldet, dass ein betrunkener Autofahrer in Dillingen unterwegs gewesen sei. Der Mann soll in der Johannes-Scheiffele-Straße in Schlangenlienen gefahren sein. Bei der unmittelbar darauffolgenden Kontrolle des Autofahrers bemerkten die Polizeibeamten, dass der Mann nach Alkohol roch.

Autofahrer verweigert den Alkoholtest

Der Autofahrer verweigerte jedoch einen Alkoholtest, sodass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (pol)