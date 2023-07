Polizei greift wegen Randalierer in Dillingen zu Pfefferspray

In einer Wohnunterkunft in Dillingen randaliert ein Mann und richtet 30.000 Euro Sachschaden an. Am Ende werden zwei Beamte verletzt.

In einer Dillinger Wohnunterkunft am Kasernplatz ist es am Donnerstagabend durch einen 24-jährigen Bewohner zu mehreren Straftaten gekommen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 20.40 Uhr verständigte ein Mitbewohner des Randalierers die Beamten. Demnach habe der 24-Jährige mit Flaschen um sich geworfen, die Wohnungseinrichtung zerstört und Wasserleitungen beschädigt. Bei Eintreffen trafen die Beamten den 24-Jährigen an, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmestand befand.

Der Mann bespuckte die Beamten

Dieser ging die Polizisten unvermittelt körperlich an, worauf der Einsatz von Pfefferspray gegen ihn erfolgte. Während seiner Festnahme leistete der Mann massiven Widerstand. Er beleidigte und bespuckte die eingesetzten Ordnungshüter und setzte seine Angriffe auf die Einsatzkräfte weiter fort. Zwei Polizeibeamte erlitten durch die Attacken des Mannes leichte Verletzungen, blieben aber weiterhin dienstfähig. Aufgrund von ihm ausgehender akuter Eigen- und Fremdgefährdung musste der 24-Jährige in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen werden, so die Polizei. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Der von ihm verursachte Sachschaden in der Unterkunft beläuft sich auf rund 30.000 Euro. (AZ)