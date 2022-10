Polizei löst in Dillingen eine Kifferrunde auf

Die junge Leute zwischen 17 und 18 Jahren hatten Marihuana bei sich. Zu einem ähnlichen Einsatz kam es nur wenige Stunden vorher in Dillingen

In der Nacht auf Samstag gegen 2.20 Uhr wurde eine Personengruppe von sechs Leuten im Alter zwischen 17 und 18 Jahren beim Bischof-Hartmann-Ring ein Dillingen einer Kontrolle unterzogen, da von den Polizeibeamten starker Marihuana-Geruch wahrgenommen werden konnte. Bei einer durchgeführten Durchsuchung konnte letztendlich eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Die Beamten haben die Kifferrunde daraufhin ausgelöst.

Mann gab an, dass er legal Marihuana besitzen darf

Kurz vorher, gegen Mitternacht, wurde ein 24-jähriger in einer Parkanalage bei der Großen Allee in Dillingen einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der Betäubungsmittelbesitzer gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, legal im Besitz des medizinischen Cannabis zu sein, konnte hierüber allerdings keinen eindeutigen Nachweis erbringen.

Bis zur endgültigen Klärung eines legalen Besitzes verbleiben die Betäubungsmittel bei der Polizeiinspektion Dillingen. Gleichzeitig wurde in der Parkanlage noch ein 20-Jähriger einer Kontrolle zugeführt. Auch hierbei konnte ein Kleinmenge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. (AZ)