Polizei rückt zu Streitereien auf dem Dillinger Frühling aus

Zwei zunächst harmlose Auseinandersetzungen auf dem Volksfest eskalieren. Auch zu einem Supermarkt muss die Polizei am Samstag wegen eines Streits spätabends ausrücken.

Auf dem Dillinger Frühling ist es am Samstag gegen Mitternacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten gekommen. Zwei der Beteiligten, ein 24-Jähriger und ein 27-Jähriger, gingen gemeinsam an einem 22-Jährigen vorbei. Dabei stießen zwei von ihnen leicht zusammen. Aufgrund dessen kam es zum Streit zwischen den Dreien, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Dabei wurde einer der Beteiligten leicht verletzt. Alle Beteiligten waren, so formuliert es die Polizei "nicht unerheblich alkoholisiert". Gegen die Personen wird wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt.

Streit auf dem Dillinger Frühling: Angreifer flüchten

In zwei Fällen sucht die Polizei noch nach Zeugen. Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag kam es zu einer verbalen Streitigkeit auf dem Dillinger Frühling, die schließlich eskalierte. Zunächst blieb es nur bei einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen auf dem Volksfest. Diese entwickelte sich jedoch zu einer Schlägerei, bei der mindestens drei bislang Unbekannte einen 19-Jährigen attackierten und ihn leicht verletzten. Eine 19-jährige Zeugin wollte auf die Auseinandersetzung deeskalierend einwirken und wurde dabei ebenfalls leicht verletzt. Die Angreifer konnten sich unerkannt von der Örtlichkeit entfernen.

In den späten Abendstunden wurde der Polizei am Samstag eine weitere körperliche Auseinandersetzung gemeldet. Diesmal jedoch vor einem Supermarkt. Ein 43-jähriger Mann wurde laut Polizeiangaben von einer bislang unbekannten Person geschubst und verletzte sich bei dem Sturz leicht. Die Person konnte, in Begleitung einer weiteren unbekannten, männlichen, Person, welche den Vorfall ebenfalls beobachtet hatte, verschwinden. Die Person, die den 43-Jährigen schubste, trug eine rote Jogginghose, dunkle Oberbekleidung sowie eine schwarze Schirmmütze und wird auf etwa 20 Jahre geschätzt.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Körperverletzungsdelikten und bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/560. (AZ)

Lesen Sie dazu auch