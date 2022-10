Polizei stellt zwei Ladendiebe

Warum haben sich zwei junge Männer im Keller eines Dillinger Schwesternwohnheims aufgehalten?

Bei zwei jungen Männern machte die Polizei am Freitagnachmittag im Keller des Schwesternwohnhauses in der Kardinal-von-Waldburg-Straße in Dillingen eine Entdeckung. Die beiden hielten sich dort unberechtigt auf – warum, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die 19- und 21-jährigen Tatverdächtigen neue Kleidung trugen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer im Geschäft C&A in Dillingen waren und dort Bekleidung im Wert von 450 Euro gestohlen haben. (AZ)