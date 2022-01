Polizei stoppt Fahrradfahrer mit über zwei Promille in Dillingen

Ein 41-Jähriger ist mit dem Fahrrad in Dillingen unterwegs, als die Polizei ihn stoppt. Weiterfahren darf er dann erst einmal nicht.

Die Dillinger Polizei hat am Freitagabend gegen 21.30 Uhr einen Fahrradfahrer in der Pfauenstraße gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten auf, dass dieser zuvor auffällig in Schlangenlinien unterwegs war.

Der betrunkene Fahrradfahrer musste daraufhin sein Fahrrad stehen lassen

Zudem wurde starker Atemalkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 41-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und sein Fahrrad stehen lassen. (pol)

Lesen Sie dazu auch