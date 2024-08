Polizei sucht nach Unfallflucht in Dillingen Zeugen

Ein unbekannter Fahrer hat am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 16.20 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Großen Allee in Dillingen einen geparkten grauen Toyota Auris beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei meldete, dass der Schaden am Toyota rund 2000 Euro betrug. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

