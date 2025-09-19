Polizei sucht nach zwei Unfallfluchten in Dillingen Zeugen

Die Polizei berichtet von zwei Unfallfluchten, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben. Am Donnerstag zwischen 14.10 Uhr und 16.25 Uhr fuhr auf einem Parkplatz in der Ziegelstraße in Dillingen ein unbekannter Täter einen schwarzen Kia Ceed im Bereich des hinteren linken Radkastens an und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Im Zeitraum von 16 Uhr bis 16.20 Uhr wurde in einer Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in der Johannes-Scheiffele-Straße ein schwarzer 5er-BMW durch einen unbekannten Täter am hinteren linken Radkasten gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden dürfte dabei im oberen dreistelligen Bereich liegen. In beiden Fällen wird durch die Polizeiinspektion Dillingen nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 09071/560 zu melden. (AZ)