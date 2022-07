Polizei sucht Zeugen für mehrere Sachbeschädigungen in Dillingen

Die Dillinger Polizei bittet um Hinweise für drei Fälle von Beschädigungen. So richteten Unbekannte an einer Schule einen Schaden von 200 Euro an.

Die Dillinger Polizei, Telefon 09071/560, bittet um Zeugenhinweise in drei Fällen. So haben Unbekannte an einer öffentlichen Schule in der Dillinger Ziegelstraße mutwillig mehrere Bauzäune beschädigt, die für Abrissarbeiten aufgestellt waren. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 18 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter einen weißen Peugeot 207, der im Jakobstal in Dillingen abgestellt war. Am Peugeot wurde der linke vorderer Kotflügel verkratzt und ein Schaden von ungefähr 300 Euro angerichtet.

Außerdem wurde laut Polizeibericht absichtlich ein E-Scooter am hinteren Schutzblech beschädigt. Das Fahrzeug stand zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Großen Allee in Dillingen, Schaden: etwa 50 Euro. (pol)

