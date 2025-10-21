Unbekannter beschädigt parkendes Auto vor Verbrauchermarkt in Dillingen

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Dillingen einen grauen Audi A4 beschädigt. Darüber informiert die Polizei. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 17 und 17.20 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Otto-Brenner-Straße. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle und beging damit Fahrerflucht. Der Schaden an dem geparkten Audi beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 6000 Euro.

Polizei in Dillingen erhofft sich nach Unfallflucht Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)