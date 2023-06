Postbank schließt, Post öffnet: Das tut sich am Dillinger Stadtberg

Die Deutsche Post eröffnet am 20. Juli am Stadtberg in Dillingen wieder selbst eine Filiale. Eigentlich hatte das Unternehmen etwas anderes geplant.

Die Filiale der Postberg am Dillinger Stadtberg ist geschlossen. Am Mittwoch konnten dort Kunden und Kundinnen letztmals Bankgeschäfte erledigen. Viele von ihnen waren in der Vergangenheit auf Online-Banking umgestiegen. So hatte die Postbank ihre Entscheidung für die Schließung ihrer Niederlassung, in der auch Postgeschäfte abgewickelt werden konnten, begründet. Am selben Ort, Am Stadtberg 2, wird nach einer Umbauphase am 20. Juli eine Postfiliale eröffnen. Bei Post- und Paketdienstleistungen hat die Deutsche Post einen Infrastruktur-Auftrag zu erfüllen, teilte am Dienstag ein Sprecher der Postbank mit.

Ein privater Betreiber sollte die Postfiliale in Dillingen eröffnen

Die neue Filiale sollte ursprünglich ein privater Betreiber eröffnen. Jetzt gibt es aber eine andere Entwicklung. Dieter Nawrath, Sprecher der Deutsche Post DHL Group, teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass die Post vorerst die Filiale selbst betreiben wird. „Wir werden in den bisherigen Postbank-Räumlichkeiten am 20. Juli eine eigene Filiale eröffnen, da wir bedauerlicherweise keinen Kooperationspartner gefunden haben“, informiert Nawrath.

Der Pressesprecher betont, dass die Post ihre Dienstleistungen gerne im Geschäft eines Einzelhändlers angeboten hätte. „Wir betreiben die Filiale jetzt selbst, suchen aber weiter nach einem Partner“, erläutert Nawrath. Eine Kooperation sei nach wie vor das Ziel. Die vorübergehende Schließung der Filiale ist laut dem Postpressesprecher „leider nicht zu vermeiden“.

Diese Öffnungszeiten sind in der neuen Dillinger Filiale geplant

Folgende Öffnungszeiten sind in der Postfiliale am Stadtberg geplant: Montag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr und Montag bis Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr. (bv)

Lesen Sie dazu auch