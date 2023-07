Professor klärt in Dillingen über die "Triple Krise" auf

Josef Settele spricht beim Katholischen Akademikerkreis über Artensterben, Klimawandel und Pandemien. Er hat eine klare Forderung.

Spätestens seit dem Rundschreiben „Laudato si‘“ von Papst Franziskus ist klar: Die Bewahrung der Schöpfung muss den Christen ein wesentliches Anliegen sein – mithin auch dem Dillinger Katholischen Akademikerkreis.

Deshalb hatte dieser zu seiner jüngsten Veranstaltung Prof. Josef Settele, einen der prominentesten deutschen Fachleute in der Naturschutzforschung eingeladen, den Leiter des einschlägigen Departments am Helmholtz-Zentrum Halle. Der Biologe und Schmetterlingskundler klärte im Stadtsaal seine (angesichts des Biergartenwetters) ansehnliche Zuhörerschaft gründlich über „die Triple Krise“ auf, in der „Artensterben, Klimawandel, Pandemien“ zusammenspielen.

Der Referent bleibt frei von dramatisierender Rhetorik

Trotz der schieren Überfülle von Informationen, die er dabei seinem Publikum unterbreitete, blieben seine Ausführungen, in temporeicher freier Rede, von Anfang bis Ende spannend - nicht zuletzt dank der durchweg begleitenden Präsentation von Fotos und Grafiken. Sie machten den Ernst und die Dringlichkeit der angesprochenen Probleme deutlich genug, so dass sich der Referent aller dramatisierenden Rhetorik enthalten und, bei aller erkennbaren Leidenschaft für die Sache, seinen wissenschaftlich nüchternen Ton durchhalten konnte.

Detailliert besprach er die vielfältigen Ursachen der drei Krisen und die daraus abgeleiteten Lösungsmöglichkeiten. Hinter den menschlichen Eingriffen, die als direkte Krisen-Treiber die Natur weltweit verändert haben, deckte er die zugrundeliegenden indirekten Treiber auf: demografische, gesellschaftliche und kulturelle Verwerfungen, wirtschaftliche und technologische Prozesse, die Wertvorstellungen, nach denen Regierungen und andere maßgebliche Institutionen ihre Ziele und Maßnahmen bestimmen, woraus auch handfeste Konflikte entstehen, und nicht zuletzt die immer wieder ausbrechenden Epidemien.

Wie überzeugend und anschaulich Prof. Settele seine Themen zu behandeln versteht, verriet er beispielhaft schon beim Einstieg in sein Referat: Beim Artensterben ging er umfassend auf die überragende Rolle ein, die Tiere bei der Bestäubung von Nutz- und Blütenpflanzen spielen. Zu 75 Prozent, beziehungsweise zu 90 Prozent übernehmen Tiere wie Wild-/Bienen, Fliegen und Schmetterlinge, diese Aufgabe. Müsste sie der Mensch selbst erledigen, erforderte dies dreistellige Milliardenbeträge. Zwei kontrastierende Fotos von Frühstücksgedecken veranschaulichten, dass ohne die Vorarbeit der Insekten das Angebot von Getränken, Gebäck, Wurst, Käse und Obst(erzeugnissen) drastisch - um mindestens zwei Drittel – kleiner ausfallen werden würde.

In einem fesselnden Exkurs über eines seiner Spezialgebiete, die Ameisenbläulinge, illustrierte Prof. Settele, wie komplex, auf Diversität angewiesen, darum aber auch anfällig das Naturgeschehen allenthalben ist. Die schönen Schmetterlinge brauchen jeweils eigene Blütenpflanzen für die Eiablage, dann bestimmte Ameisenarten als „Wirte“ der geschlüpften Raupen und der Puppen; und selber können auch sie wieder zu Opfern für die Brut von Parasiten werden.

Prof. Settele erhält reichen, zustimmenden Beifall

Aber nicht nur Ergebnisse der Forschung stellte der Naturschutz-Fachmann vor. Er eröffnete darüber hinaus interessante Einblicke, wie die Forschenden bei ihrer Arbeit vorgehen. Und wie sie ihre in der Community erarbeiteten Statements, beispielsweise durch den Welt-Biodiversitätsrat, der Politik zur Verfügung stellen und ihr so Impulse und Entscheidungsgrundlagen vermitteln.

Dass aber letztlich jede/r Einzelne zur Bewahrung der Schöpfung beitragen muss, und wie das möglich ist, hat Prof. Settele eindringlich bewusst gemacht und dafür reichen zustimmenden Beifall erhalten.