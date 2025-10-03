Pünktlich zum Beginn der Rente gibt's jetzt einen 1000-Euro-Gewinn

Ganz überrascht war am Donnerstag Carolina Schmidt aus Lauingen, als sie die Nachricht bekam, dass sie beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewonnen hat. „Ich mach‘ auch Kreuzworträtsel, schicke aber nie was weg“, sagt die 66-jährige. „Aber bei dem Bilderrätsel mache ich mit, seit es das gibt.“

Bisher hatte Carolina Schmidt dabei leider kein Glück. Doch dieses Mal klappte es. Am Donnerstag erhielt die Lauingerin die Mitteilung, dass sie glückliche Gewinnerin bei unserem Rätsel ist und 1000 Euro gewonnen hat. Zu sehen war auf dem Bild ein Esel mit einem metallenen Reifen um den Bauch. Schmidt kombinierte richtig, dass es sich beim gesuchten Lösungswort um einen Drahtesel handeln müsse.

Die Lauingerin sagt: „Ich bin seit gestern in Rente, das passt jetzt dann gut“

Der Gewinn fügt sich gut in eine neue Lebensphase. „Ich bin seit gestern in Rente, das passt jetzt dann gut“, sagt die Lauingerin und lacht. Zuvor habe sie für die Apotheke Medikamente ausgefahren und war jahrelang Schulbusfahrerin. Nun wolle sie die Zeit mit ihrem Mann, ihren Kindern und Enkeln genießen. Die dürfen sich wohl auch besonders über den Gewinn freuen. Denn: „Weihnachten steht vor der Tür, da kann man ein bisschen Geld immer gut gebrauchen.“

Carolina Schmidt empiehlt jedem, bei dem Rätsel mitzumachen

Für sie selbst wolle sie aber auch ein wenig Preisgeld verwenden, verrät Schmidt. „Man hat ja immer ein paar kleine Wünsche, die man sich dann erfüllen kann, oder einen Urlaub, für den man was sparen will.“ An diesem Nachmittag werde sie keine spontane Feier einlegen, aber zusammen mit der Familie Kaffee und Kuchen essen. Die Lauingerin ist regelmäßige Leserin unserer Zeitung und empfiehlt jedem, bei dem Rätsel mitzumachen. Carolina Schmidt sagt: „Man sieht ja an mir: Beharrlichkeit zahlt sich aus.“