Radfahrerin bleibt in Dillingen in einer Hecke hängen und prallt gegen ein Auto

Eine Fahrradfahrerin musste nach einem Unfall am Mittwochnachmittag in Dillingen ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Fahrradfahrerin war nach Angaben der Polizei am Mittwoch um 15 Uhr auf dem Gehweg in der Dillinger Schultheißstraße unterwegs. Dabei blieb die 69-Jährige mit ihrem Lenker an einer Hecke hängen. Als sie gegenlenken wollte, prallte ihr Rad gegen einen Wagen, der an der Straße stand.

Die Frau stürzte und erlitt Verletzungen am Arm. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Rad entstand ein Schaden in Höhe von rund 50 Euro. (pol)

