Dillingen

vor 18 Min.

Radler stößt in Dillingen mit einem Kind zusammen

Artikel anhören Shape

Am Rande des Inklusionslaufs in Dillingen ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen. Eine Achtjährige wurde dabei leicht verletzt.

In der Kardinal-von-Waldburg-Straße in Dillingen ist es am Sonntag am Rande des Inklusionslaufs zu einem Zusammenstoß zwischen einem 31-jährigen Radfahrer und einer achtjährigen Fußgängerin gekommen. Der Radler fuhr dabei laut Polizeibericht zunächst auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Königstrafle und wollte von der Straße nach rechts auf den Gehweg auffahren. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung Als er dabei die Parkbucht zwischen Fahrbahn und Gehweg passierte, stieß er mit dem Mädchen zusammen. Die Achtjährige stürzte und erlitt dabei eine leichte Verletzung. Zum Unfallzeitpunkt war die Durchfahrt, wie die Polizei informiert, für Fahrzeuge wegen der Veranstaltung gesperrt. Der Rettungsdienst konnte das Mädchen nach einer kurzen Behandlung vor Ort entlassen. Es erlitt eine leichte Prellung am Hinterkopf. Gegen den Radfahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Verkehr eingeleitet. (AZ)

Themen folgen