Radler verletzt sich bei Unfall in Dillingen

Ein 19-Jähriger zieht sich Verletzungen an der Hand zu.

Bei einem Verkehrsunfall in Dillingen wurde am Montagnachmittag ein 19-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Gegen 15.10 Uhr befuhr der Radfahrer verbotswidrig den Gehweg des Stadtbergs aus Richtung Donaustraße kommend und wollte den Einmündungsbereich zur Vorstadtstraße überqueren.

Richtung Stadtberg nach Dillingen

Er kollidierte mit dem Auto einer 22-Jährigen, die auf der Vorstadtstraße in Richtung Stadtberg gefahren war. Der 19-Jährige stürzte vom Rad und zog sich Verletzungen an der Hand zu. An den Fahrzeugen entstand Gesamtunfallschaden von rund 1000 Euro. (AZ)