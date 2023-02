Radler wird in Dillingen von Auto erfasst und verletzt

Ein 73-Jähriger rangiert in Dillingen rückwärts, um einem Lkw-Fahrer das Abbiegen zu ermöglichen. Dabei erfasst sein Auto einen Rennradfahrer.

Ein 73-Jähriger hat am Freitag mit seinem Auto die Prälat-Hummel-Straße in Richtung Große Allee befahren. An der Einmündung zur Regens-Wagner-Straße stockte der Verkehr, sodass er rückwärtsfuhr, um einem Lkw-Fahrer das Abbiegen in die Regens-Wagner-Straße zu ermöglichen.

Der Rennradfahrer wird bei dem Unfall in Dillingen leicht verletzt

Hierbei übersah der Senior nach Angaben der Polizei einen 59-jährigen Fahrradfahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Rennradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ)