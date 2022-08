Radlerin stürzt und streift Auto in Dillingen

Die Frau verletzte sich leicht und verursachte einen Sachschaden.

Eine 73-Jährige ist am Donnerstagabend in der Donaustraße in Dillingen mit ihrem Rad ins Straucheln gekommen. Dabei hat sie einen ein überholendes Auto gestreift. Durch den Anprall stürzte sie auf die Straße und verletzte sich leicht im Bereich des Arms. Am Pkw entstand ein leichter Sachschaden. (AZ)