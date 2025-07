Radmuttern an Fahrzeug in Dillingen gelockert – Polizei bittet um Hinweise

Wie die Polizei mitteilt, wurden am Donnerstag, 10. Juli, in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen die Radmuttern eines braunen VW Passat durch einen bislang unbekannten Täter offenbar gelockert. Das Fahrzeug war zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Kundenparkplatz abgestellt. Die 30-jährige Autofahrerin bemerkte auf der anschließenden Heimfahrt eine Veränderung im Fahrverhalten an einem Rad. Zu Hause stellte sie fest, dass die Radmuttern gelockert worden waren. Die Polizeiinspektion Dillingen führt Ermittlungen wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 09071/56-0. (AZ)

