Randale in Dillingen: Mann versucht Polizistin in die Hand zu beißen

Dillinger Polizeibeamten hatten in der Halloween-Nacht mit zwei Männer, die sich heftig stritten, zu tun.

In der Nacht auf Allerheiligen wurden Beamte der Polizeiinspektion Dillingen wegen eines lautstarken Streits in die Schützenstraße in Dillingen gerufen. Vor Ort konnten zwei männliche Personen im Alter von 27 und 33 Jahren festgestellt werden, die trotz der Anwesenheit der Einsatzkräfte aufeinander losgehen wollten.

Ein Dillinger wurde in Gewahrsam genommen

Da sich der 27-Jährige nicht beruhigen ließ, musste er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigte und bespuckte er die Polizeibeamten mehrfach und trat nach diesen, außerdem äußerte er verfassungsfeindliche Parolen und kündigte weitere Straftaten an. Im Laufe des Einsatzes versuchte er auch noch einen der eingesetzten Polizistin die Hand zu beißen.

Der Mann wurde daher in den Polizeiarrest nach Augsburgverbracht und es werden Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)

