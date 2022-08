Randalierer schlägt Polizisten mit der Faust ins Gesicht

Ein betrunkener 35-Jähriger randalierte in Dillingen. Als die Polizei kam, wurde er handgreiflich.

Ein alkoholisierter 35-jähriger Dillinger randalierte am Donnerstag gegen 15.50 Uhr in einem Hinterhof im Paradiesweg. Bei Eintreffen der Streifenbeamten fing dieser sofort an, um sich zu schlagen und beleidigte die Beamten. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

Auf dem Weg in die Zelle schlug der Mann zu

Er musste daraufhin gefesselt und auf die Dienststelle verbracht werden. Beim Verbringen in die Gewahrsamzelle schlug er plötzlich mit der Faust einem Beamten mehrfach ins Gesicht und verletzte einen weiteren an den Unterarmen. Auf Grund des Vorfalls wurde der 35-Jährige anschließend über Nacht in Gewahrsam behalten. Ihn erwarten nun zahlreiche Anzeigen unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. (AZ)