Regens Wagner in Dillingen spricht sich für eine Impfpflicht aus

Die aktuelle Situation der Pandemie und nach zahlreichen Corona-Ausbrüchen in der Einrichtung in Dillingen, sprechen sich die Verantwortlichen für die Impflicht aus.

Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie und die momentane Faktenlage stürzen die Verantwortlichen bei Regens Wagner laut Pressemitteilung in große Sorge. Trotz aller bisherigen redlichen Bemühungen erlebe die Dillinger Sozialeinrichtung massive Corona-Ausbrüche mit all den leidlich bekannten Konsequenzen, vergleichbar wie im vergangenen Jahr, wenn nicht sogar noch schlimmer.

„Um diesen Teufelskreis endlich und endgültig zu durchbrechen, sehen wir – wie so viele in unserem Land – nur noch die Verordnung einer allgemeinen Impfpflicht als zielführenden, solidarischen Ausweg aus dieser Krisensituation“, heißt es in einer Pressemitteilung von Regens Wagner. Und weiter: „Ohne eine solche wirksame Maßnahme kommen wir aktuell keinen Schritt weiter.“

Regens Wagner Dillingen: "Impflicht für alle"

Eine Impfpflicht ausschließlich und exklusiv für einen ganz bestimmten Teil der Bevölkerung des Landes, wie zum Beispiel für alle Beschäftigten in der Sozialwirtschaft, in der Pflege oder in der Eingliederungshilfe, lehne Regens Wagner strikt ab.

„Wir sehen darin ein Zeichen der Aufkündigung der Solidarität gerade mit all denen, die in den vergangenen Monaten alles gegeben haben, um einen Weg in die Zukunft für einzelne Betroffene, aber auch für das Gemeinwohl zu ebnen.“ Deswegen könne es laut Regens Wagner nur einen Weg geben: „Impfpflicht für alle.“ Die Pandemie solle mit gelebter Solidarität überwunden werden. (pm)

