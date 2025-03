Regens Wagner präsentiert Franziskus als „Heiligen zum Anfassen“

Nach dem großen Erfolg des Singspiels über Regens Wagner und Theresia Haselmayr haben die beiden Regens-Wagner-Mitarbeitenden Andreas Schneider wieder komponiert, getextet und ein Drehbuch geschrieben. Herausgekommen ist ein Stück über das Leben und Wirken des Heiligen Franziskus.

Schon lange fasziniert die beiden Singspiel-Macher der revolutionäre Ordensbruder. Als einen „Heiligen zum Anfassen“, der für jede Zeit etwas zu sagen hat, möchten sie den Heiligen aus Assisi präsentieren. Rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Klienten und Klientinnen, Menschen mit und ohne Behinderung investieren seit Wochen viel Zeit in die Proben, schlüpfen in ihre Rollen, üben die neuen Lieder und unterstützen im Hintergrund.

Karten gibt es im Dillinger Klosterladen

Aufgeführt wird „Franziskus und sein Lied für die Welt“ am Freitag, 4. April, sowie am Samstag, 5. April, jeweils um 19 Uhr in der Begegnungsstätte St. Stanislaus neben dem Chili. Karten zu fünf Euro gibt es im Dillinger Klosterladen. (AZ)