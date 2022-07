Rekord beim Orgelsommer in Dillingen

So groß war das Publikum in der Basilika bei der Veranstaltungsreihe noch nie wie jetzt beim Konzert von Organist Axel Flierl.

Offensichtlich weiß man in Dillingen, dass immer etwas Besonderes zu erwarten ist, wenn der Initiator und künstlerische Leiter des Dillinger Orgelsommers, Axel Flierl, seine Matinee innerhalb der Konzertreihe spielt. Rund 300 Zuhörerinnen und Zuhörer – so viele wie noch nie – hatten sich am vergangenen Samstag pünktlich um 11.15 Uhr in der Basilika eingefunden. Flierl hat das Programm für seinen Vortrag im Gedenken an den im vergangenen Jahr überraschend gestorbenen Vorsitzenden des Vereins Dillinger Basilikakonzerte zusammengestellt. Die Auswahl der höchst anspruchsvollen Stücke war wirklich etwas Besonderes und wurde dem Titel „In memoriam“ mehr als gerecht.

Insbesondere Franz Liszts „Funérailles“ berührte die Zuhörerschaft zutiefst. Der romantisch empfundene Trauermarsch mit seinem abgründig-düsteren Beginn, aber auch die schmetternden Fanfarenklänge des Werkes, das Liszt ursprünglich für Klavier komponiert hatte, sind wie geschaffen für die Orgel.

Dillingens Organist hat sich ein schweres Programm vorgenommen

Flierls Interpretation war geprägt von Gefühl, Empathie und höchster Spielkunst. Es ist kein Geheimnis mehr, dass Dillingen hier einen herausragenden Meister seiner Kunst beherbergt. Flierl ruht sich jedoch mitnichten darauf aus und hat sich auch und gerade für seine eigene Wirkungsstätte ein schwer zu spielendes Programm vorgenommen.

Basilika-Kaplan Florian Stadlmayr hatte in seinen Begrüßungsworten zur Matinee erinnert: „Wer die Musik in sein Herz lässt, betet doppelt.“ Flierl ließ sich darauf ein, nahm die Zuhörer und Zuhörerinnen mit durch ganz unterschiedliche Formen dieses musikalischen Gebetes. Bachs facettenreiche Folge von Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur (BWV 564), das Oráción (Gebet) des spanischen Komponisten Torres und Maurice Duruflés Prelude et Fugue sur le nom d’Alain boten neben dem bereits erwähnten Liszt-Werk eine Klang- und Emotionsvielfalt, die von düster bis heiter reichte und wieder einmal die Klangfarben der Dillinger Basilikaorgel exzellent zum Vorschein brachte. Mehrere der Zuhörer hatten dabei übrigens das erst vor wenigen Monaten eingebaute neue Register der Orgel, die Unda Maris, herausgehört.

Nach dem großen symphonischen Schluss des Duruflé-Stückes klatschte das Publikum frenetisch Beifall. Axel Flierl entschied sich mit Enrico Pasinis Cantabile No. 2 für eine leichtfüßig-optimistische Zugabe und zauberte vielen Zuhörern die ebenso bekannte wie hör- und singbare Melodie ins Ohr. In einer sehr versöhnlichen Stimmung ging die Matinee so zu Ende.

Die Matinee am kommenden Samstag bestreitet Roberto Bonetto, der aus dem italienischen Verona an die Donau kommt. Sein Programm sieht eine „Hommage à Bach“ vor: Dabei wird er jedoch durchaus ungewöhnliche Bearbeitungen präsentieren, die wiederum ein einzigartiges Konzert versprechen.