Dillingen

vor 48 Min.

Rendezvous mit Eberhofer beim Schlossflimmern in Dillingen

Plus Die Krimi-Kultfiguren Leopold Eberhofer, Ignaz Flötzinger und Simon Steckenbiller gehen mit den Eberhofer-Fans im Dillinger Schlosshof auf Tuchfühlung.

Von Andrea Grimminger

Zittern bis zum Schluss. Oder in diesem Fall bis zum Startschuss um 21.15 Uhr war am Freitagabend bei den Kinobesuchern in Dillingen angesagt, denn noch eine halbe Stunde, bevor der neue Eberhofer-Krimi über die Leinwand flimmerte, regnete es heftig. Trotzdem waren rund 500 Besucher in den Schlosshof geströmt, um sich den neuen Kinofilm noch vor dem offiziellen Start am 10. August anzusehen und ihre Stars persönlich zu treffen. Angekündigt waren neben Daniel Christensen alias Ignaz Flötzinger auch Gerhard Wittmann alias Leopold Eberhofer und die Neubesetzung Michael Kranz alias Simon Steckenbiller.

Die Geschichte des Films? Chaos in Niederkaltenkirchen. Die Oma tritt nach Jahrzehnten des Am-Herd-Stehens in Streik, Susi vertritt den Bürgermeister und schießt dabei kräftig übers Ziel hinaus und der Eberhofer Franz ermittelt in einem Mord an einem Dorfbewohner.

