Rettungsaktion: Katze im Motorraum eines Autos in Dillingen eingeklemmt

Eine Frau in Dillingen hat sich bei der Polizei gemeldet, weil sie Katzengeräusche aus ihrem Auto hörte. Das Haustier fanden die Beamten eingeklemmt im Mototrraum.

Bei der Polizei in Dillingen hat sich am Freitag eine Frau gemeldet, weil sie aus ihrem Auto „miauen“ hören. Nach einigem Suchen konnte das Haustier der Polizei schlussendlich im Motorraum gefunden werden. Die Katze konnte sich ohne fremde Hilfe wohl nicht mehr befreien, sodass die Katze zusammen mit einem Mitarbeiter eines Autohauses aus dem Motorraum befreit wurde. Anschließend kam die Katze in das Tierheim Höchstädt übergeben (AZ)

