Roller und Helm am Dillinger Bahnhof gestohlen

Ein 25-jähriger Dillinger hat am Samstagmorgen festgestellt, dass sein Motorroller samt Helm gestohlen wurde. Das Kleinkraftrad war am Dillinger Bahnhofsvorplatz geparkt worden. Bei dem entwendeten Motorroller handelt es sich um ein schwarzes Kleinkraftrad vom Hersteller Taizhou Wangye Motorcycle co. mit angebrachtem grünem Versicherungskennzeichen. Der Diebstahl ereignete sich von Freitag, 21 Uhr, auf Samstag, 6.20 Uhr. Der Gesamtwert des entwendeten Kleinkraftrads und des ebenfalls entwendeten Motorradhelms beläuft sich auf rund 2250 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftrades und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

