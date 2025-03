Rollerfahrer flüchtet in Dillingen vor der Polizei

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Dillingen hat am Sonntagnachmittag im Begegnungsverkehr vom Paradiesweg ein neonfarbenes Kraftrad ohne Kennzeichen festgestellt. Der Kradfahrer flüchtete mit seinem Vehikel in Richtung Donaustraße in Dillingen und konnte bis dato nicht ermittelt werden.

Der männliche Fahrer wird als circa 20-jähriger Westeuropäer beschrieben. Er trug zudem einen hellen Vollbart. Sachdienliche Hinweise zum Fahrer beziehungsweise Fahrzeug werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)